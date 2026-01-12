Ankaragücü'nün Genel Kurulu Ertelendi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.
