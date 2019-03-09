Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarı Dila: "Artık Barış İçinde Yaşayacağız"

Ankaragücü Taraftarı Dila: "Artık Barış İçinde Yaşayacağız"

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Bursaspor'u konuk etti.

Ankaragücü Taraftarı Dila:
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Bursaspor'u konuk etti. Antalyaspor deplasman dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için iki takım taraftarları tribünde bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılama öncesi Eryaman Stadı'nda taraftarlara dağıttı. Ankaragücü'nün minik taraftarı Dila,"Tribünlerde artık barış içinde yaşayacağız. Bütün tribünler kardeş oldu" dedi.

Antalyaspor deplasmanı dönüşü kaza yapan otobüste bulunan Ankaragücü taraftarı Şener Çoruk, "Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. İki tane gencecik fidanımızı toprağa verdik. O iki fidan sporda dostluğu getirdi. Bizim kimseyle husumetimiz kalmadı. Bu saatten sonra da kimseyle husumet yaşayacağımızı düşünmüyorum. Dostluğun, kardeşliğin ilelebet olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Göztepe Taraftarı Alperhan Aktaş, "Kardeşliğin böyle üzücü bir olayla başlaması buruk bir olay. Tüm tribünlerin başı sağ olsun. Husumetlerin, kavgaların son bulması çok iyi oldu. Ben destek vermek için İzmir'den bir Göztepeli olarak geldim. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:19 Kaynak: DHA

Spor
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