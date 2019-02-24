Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Uzatmalarda Galip Geldi

Ankaragücü Uzatmalarda Galip Geldi

44 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Ankaragücü Uzatmalarda Galip Geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Başkent ekibi, maçı 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sok kanattan ceza sahasına giren Canteros'un şutu üstten dışarı çıktı. 18. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın yarım volesi savunmadan döndü. 19. dakikada Sacko'nun ceza sahasına ortasında Orgill'in kafa vuruşunu kaleci İbharim Sehic'in rahat bir şekilde kontrol etti. 23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 25. dakikada ceza sahasına sağdan giren Orgill'in yerden pasında Boyd, topuğuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 30. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ'ın şutunu kaleci Altay kurtardı. 48. dakikada Opseth'in ceza sahası dışından kullandığı frikikte top baraja da çarparak ağlara gitti. 1-1 64. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti. 90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada İlhan Parlak topu kafayla Orgill'e indirdi. Orgill, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

---KÜNYE---

Stat: Eryaman Stadı Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx MKE Ankaragücü: Altay xx, Sedat xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Sacko xxx (Azur dk. 81 ?), Boyd xxx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx (İlhan Parlak dk. 75 xx), Moke x (Moulin dk. 65 x) Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Aydın, Kaan Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Egemen Korkmaz xx, Obertan xxx (Gilles dk. 81 ?), Schwechlen x, Emrah xx (Kone dk 90 ?), İbrahim Akdağ xx, Fatih xx, Eduok xx (Taylan dk. 72 x), Opseth xx, Lokman x, Jasmin x Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Goller: Boyd (dk. 25), Orgill (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü), Opseth (dk. 47) (BB Erzurumspor) Kırmızı kart: Opseth (dk. 72) (BB Erzurumspor) Sarı Kartlar: Kitsiou, Orgill (MKE Ankaragücü)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

Spor
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