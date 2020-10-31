Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi - Son Dakika

Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi

31.10.2020 16:53

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet Bayramı'nda yağmurlu havada sokakta bayrak sallayarak çevredekileri bayrak asmaya davet eden 11 yaşındaki İbrahim Emir Bozkurt, hareketiyle tüm ilçede takdir toplarken bayrak sevgisi ödüllendirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet Bayramı'nda yağmurlu havada sokakta bayrak sallayarak çevredekileri bayrak asmaya davet eden 11 yaşındaki İbrahim Emir Bozkurt, hareketiyle tüm ilçede takdir toplarken bayrak sevgisi ödüllendirildi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Emir Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yağan yağmura rağmen uzun süre elindeki Türk bayrağını sallayarak mahalle sakinlerinden evlerine bayrak asmalarını istedi. Yağmurdan ıslanan ve buna rağmen bayrağı elinden bırakmayan İbrahim Emir Bozkurt'u görenler duygulandı. Yoldan geçen bir kişi telefon ile İbrahim'in görüntüsünü çekerek sosyal medyadan paylaştı.

İlçede bir anda ilgi odağı olan Bozkurt'un bu hareketi karşılıksız kalmadı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, İbrahim'e judo takımı hediye etti. İbrahim, tüm masrafları spor kulübünden karşılanmak üzere Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı'na kaydedildi.

Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim'in yağmur altında Türk bayrağı salladığını ve evlere bayrak asılmasını istediğini sosyal medyadan izlediğini söyledi. Ahmet Koçyiğit, bayrak ve vatan sevgisi olan gençlere her yerde ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başkan Demirbaş'ın talimatıyla İbrahim'e hediyeler verdiklerini aktaran Koçyiğit şunları kaydetti:

"Yağmur yağmasına rağmen İbrahim'in sokaklarda gezerek bayrak salladığını sosyal medyadan gördüm. Bizim en hassas noktamız bayrağımızdır. Bu görüntü bizi çok duygulandırdı. Biz bu bayrak sevgisinin çok büyük başarılar getireceğine inanıyoruz. Bu bayrak sevgisinin sadece Çubuk'ta kalmamasını ve bayrağımızı yurt dışında da dalgalandırması için İbrahim'i judo takımımıza aldık. İnşallah milli sporcu yapacağız."

"Dünya küçük, bayrağımız büyük"

İbrahim Emir Bozkurt ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmasına rağmen binalara yeteri kadar Türk bayrağı asılmadığını fark ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Balkona çıkmıştım, baktım evlerin balkonuna bayrak asılmadığını gördüm. Evden bayrağımızı aldığım gibi sokağa çıktım. Sokakta gelen geçen araçlara bayrak salladım, apartmanlara bayrak salladım. Benden başka kimsenin bayrak sallamamasına üzüldüm. Bana gülenler olduğu gibi tebrik edenler de oldu. Islanmamıza rağmen gururla bayrağımızı sallamaya devam ettim. Dünya küçük, bayrağımız büyük."

Evladıyla gurur duyduğunu söyleyen Hakan Bozkurt da "Oğlumun çıktığından ve bayrak salladığından haberim yoktu. İnternetten görenler beni aradığında haberim oldu. Oğlumla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi
Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi
Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi
Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Çubuk, Judo, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankaralı 11 yaşındaki İbrahim'in bayrak sevgisi ödüllendirildi - Son Dakika


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