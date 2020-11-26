Ankaralı hayvansever aile, salgınla zorlaşan şartlara rağmen sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Hız Ailesi, Kovid-19 salgını sonrası kısıtlamalar ve mama bulmakta yaşadıkları zorluklara rağmen Çubuk ve Akyurt ilçelerinde bine yakın sokak hayvanını beslemeye devam ediyor.

Keçiören'deki Hasköy Mahallesinde yaşayan Saime Hız, AA muhabirine, sokak hayvanlarını çok sevdiğini, yıllardır onların beslenmesi ve bakımı için çaba gösterdiğini bildirdi.

Eşi ve ailesinin desteğiyle mama aldıklarını, atık gıda topladıklarını, 120 kilometre yol yaparak belirledikleri alanlardaki bine yakın sokak hayvanını beslediklerini aktaran Hız, daha önce bir gün arayla yaptıkları besleme faaliyetini, Kovid-19 sonrası iki günde bire düşürmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Salgın sonrası sokak hayvanlarına ilginin azaldığını ifade eden Hız, şöyle devam etti:

"Bende sokak hayvanlarıyla ilgilenmek artık alışkanlık değil hastalık olmaya başladı. Yıllardan beri sokağa atılan bu çaresiz hayvanları besliyorum. Çöplerin yakınlarına asılan ekmekleri toplayıp, kemik ve sütle karıştırarak besleme yapmaya çalışıyorum. Eskiden haftada 4 -5 paket mama ile yemleme yaparken şimdi 1-2 pakete düştü. Önceden lokantalardan yemek artıkları alırdık şimdi o tamamen kesildi. Kemik ve süt bulamıyoruz. Daha önce fırınlardan çuval çuval bayat ekmek alıyorduk, artık onu da bulamıyoruz.

Pandemiden önce hayvanseverler mama konusunda ve yiyecek konusunda destek oluyordu. Artık bu destekler gelmemeye başladı. Bu dönemde insanlar hayvanlardan daha çok uzaklaşmaya başladılar sanki. Pandemiyle beraber insanların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olması gerekirken daha duyarsız oldular. Pandemi ekonomik olarak bizi de etkiledi."

Hayvanların beslenme masrafını karşılamak için oya yapıp sattığını, salgın sonrası oyalarına olan talebin de azaldığını anlatan Hız, "Sokak hayvanlarının yolumu beklediğini bildiğim için hayvanları doyurmadan duramıyorum artık. Gelemediğim zaman kabus oluyor benim için. Sağlığımız el verdiği sürece her zaman beslemeye geleceğiz." diye konuştu.

Eşiyle birlikte yaklaşık 120 kilometre yol yaparak sokak hayvanlarını beslediklerini anlatan İzzet Hız da 60 - 70 lira yakıt masrafının olduğunu dile getirdi.

Annesi ve babası ile beslemeye katılan Handan Hız de salgın sonrası sokağa çıkma kısıtlamalarının kendilerini çok zorladığını, eldeki imkanlarla besleme yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.