Ankaraspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor'u konuk edecek Ankaraspor, hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmana, ısınma koşusuyla başladı.
Çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas organizasyonlarının ardından taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, soğuma koşusuyla sona erdi.
Ankaraspor ile Giresunspor arasında 18 Ekim Pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
- Kaynak: AA
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