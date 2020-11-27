Ankaraspor'un genç oyuncusu Halil İbrahim Esen: "Kaybetme korkusunu yenmek istiyoruz" - Son Dakika

Ankaraspor'un genç oyuncusu Halil İbrahim Esen: "Kaybetme korkusunu yenmek istiyoruz"

27.11.2020 11:55
Ankaraspor'un genç oyuncusu Halil İbrahim Esen:

Ankaraspor'un genç oyuncularından Halil İbrahim Esen, TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın Akhisarspor ile oynayacakları maçı kazanarak kaybetme korkusunu yenmek istediklerini söyledi.

Ankaraspor'un genç oyuncularından Halil İbrahim Esen, TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın Akhisarspor ile oynayacakları maçı kazanarak kaybetme korkusunu yenmek istediklerini söyledi.

Geçen sezon transfer yasağından dolayı A takımda forma şansı bulan ve bunu iyi değerlendiren 20 yaşındaki Halil İbrahim Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculuk anlamında kendisini geliştirdiğini, ligde forma giyerek tecrübe anlamında önemli bir yol aldığını belirtti.

Ayaklarına gelen bu şansı kendilerini geliştirebilmek adına iyi kullandıklarını ifade eden orta saha oyuncu, "Bu sezon transfer yasağının kaldırılmasıyla kadroda kendime yer bulamam diye düşünüyordum. Mücadeleyi bırakmadım, istekli olduğumu çalışmalarımla gösterdim ve formayı kaptım." diye konuştu.

"İyi bir kadroya sahibiz"

Geçen sezon sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını dile getiren Halil İbrahim, yine aynı sıkıntıları yaşamamak için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Başkent ekibinde gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Halil İbrahim, "Milli takım arasını takım olarak oldukça verimli geçirdik ve akabinde Beypiliç Boluspor'la oynayacağımız maçtan çok umutluyduk. Çıkış yakalamayı planlıyorduk fakat istediğimiz sonucu alamadık. Tam anlamıyla bir istikrarı yakalayamadık. Bu istikrarı sağladığımız takdirde ligde bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Çünkü iyi bir kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Art arda çıkacakları maçların kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Üst üste oynayacağımız maçlarda kaybettiğimiz puanları telafi etme şansımız söz konusu. Akhisarspor maçı zor bir karşılaşma olmasına rağmen artık kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Çünkü ardından ertelenen Menemenspor maçımız var. Akhisarspor ve Menemenspor maçlarından 4 ya da 6 puan alırsak, takımın öz güveni için çok önemli olacak. Çünkü her maça çıkarken 'Bu maçı da kaybedeceğiz' korkusu yaşamayacağız. Kaybetme korkusunu yenmek istiyoruz. Bunu başardığımızda daha rahat hareket edebileceğiz ve yeteneklerimizi sahaya yansıtabileceğiz."

TFF 1. Lig'de oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Ankaraspor, 5 puanla 17. sırada bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Esen, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankaraspor'un genç oyuncusu Halil İbrahim Esen: 'Kaybetme korkusunu yenmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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