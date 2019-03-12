Son Dakika Haberleri: Anker'in Kablosuz Kulaklığı Amazon Türkiye'de

Anker'in Kablosuz Kulaklığı Amazon Türkiye'de

1 saat önce

–Anker, kablosuz kulaklığı AnkerSoundcoreLibertyAir'ı, Amazon üzerinden Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı.

Anker'in Kablosuz Kulaklığı Amazon Türkiye'de, System.String[]
–Anker, kablosuz kulaklığı AnkerSoundcoreLibertyAir'ı, Amazon üzerinden Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı.

Anker'den yapılan açıklamaya göre, "Bluetooth 5 bağlantı teknolojisi, 20 saat konuşma süresi, dokunmatik kontrol, IPX5 sertifikası, grafen sürücüler sayesinde yüksek netlik sunan LibertyAir'in kulaklık setinin içinde barındırdığı çift mikrofon, arka plan seslerini karşı tarafa iletmeyen gürültü önleme özelliğine sahip. LibertyAir, iOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışan kablosuz kulaklık seti ve şarj çantasıyla 20 saate kadar aktif kullanım sağlıyor."

AnkerSoundcoreLibertyAir kablosuz stereo kulaklıklar, 499 lira fiyat etiketiyle Türkiye'de sadece Amazon üzerinden temin edilebilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

Türkiye, Amazon, Güncel
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