Anket sonuçları dengeleri değiştirdi! CHP ile İyi Parti arasındaki fark kapandı, MHP barajın altında kaldı - Son Dakika

Avrupa'daki anket şirketleri tarafından yapılan anketlerin sonuçlarını takipçilerine duyuran Europe Elects, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın en son gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kitlesiyle paylaştı.

İYİ PARTİ DAMGA VURDU

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine, son dönemde oylarını yükselttiği belirtilen partiler arasında yer alan İYİ Parti damga vurdu. Ankette Millet İttifakı üyeleri İYİ Parti ve CHP arasındaki puan farkının azalması da gözlerden kaçmadı. İYİ Parti yüzde 16,8 bandında oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 23,2 aldı.

MHP BARAJ ALTI KALDI

Ankette dikkat çeken bir detay ise MHP cephesinde yaşadı. Anketlerde 8 ila 11 puan arasında gidip gelen MHP'nin baraj altı kaldığı görüldü. MHP'nin oyu yüzde 7,5 oldu.

İstanbul Ekonomi Araştırmanın anketinden çıkan sonuçlar şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35,5

CHP: Yüzde 23,2

İYİ Parti: Yüzde 16,8

HDP: Yüzde 11,4

MHP: Yüzde 7,5

DEVA Partisi: Yüzde 2,3

Gelecek Partisi: Yüzde 1,0

Saadet Partisi: Yüzde 0,9