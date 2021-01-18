Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı

18.01.2021 13:50

Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı Gözaltına alınan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Antalya'da geçtiğimiz günlerde ırmak kenarında baygın halde bulunan ve annesinin başında yardım için gözyaşı döktüğü M.E.

Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı

Gözaltına alınan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz günlerde ırmak kenarında baygın halde bulunan ve annesinin başında yardım için gözyaşı döktüğü M.E.,olaydan birkaç gün sonra 13 ayrı kağıda sarılı uyuşturucu madde ile yakalandı. Baygın bulunduğunda uyuşturucu madde kullandığı belirlenen M.E.'nin bu olaydan 5 gün önce de kullandığı uyuşturucunun ardından fenalaştığı bildirildi.

Manavgat ilçesinde 14 Ocak Perşembe günü ihbar üzerine Salkımevler Mahallesi kanal yoluna giden 112 ekipleri, çeşmenin başında baygın vaziyette yatmakta olan bir genç buldu. Gencin bulunduğu yerde bir araç içerisinde ise 2-3 yaşlarında 2 küçük çocuk bulundu. Baygın genç yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, olay yerine güvenlik güçleri çağrılarak, adının M.E. olduğu belirlenen genç Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen M.E.'nin annesi oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu illetten kurtulması için başvurmadığı merci kalmadığını belirterek, oğlunun acilen tedavi altına alınmasını istedi. M.E. olay yerinde tansiyonu düştüğü için bayıldığını söylese de yapılan kontrolde uyuşturucu madde kullandığı için bayıldığı belirlendi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

M.E.'nin bu olaydan 5 gün önce Yukarı Pazarcı Mahallesindeki evlerinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ve kaldırıldığı Manavgat devlet Hastanesinde 4 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirlendi.

Uyuşturucuyla yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, M.E.'nin Yukarı Pazarcı Mahallesinde kaldığı evde sigara kutusu içerisinde küçük kağıtlara sarılı vaziyette 13 adet eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne F.K., oğlunun acilen tedavi görmesi gerektiğini bir kez daha tekrarladı.

'AK-

Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı
Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı
Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı
Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı

Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne gözyaşlarıyla yardım istemişti, o genç uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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