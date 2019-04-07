Son Dakika Haberleri: Anne- Kız, Termal Otelin Havuzunda Boğuldu

Anne- Kız, Termal Otelin Havuzunda Boğuldu

1 saat önce

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Hazal Taş (8), ailesiyle kaldığı termal otelde havuza düştü.

Anne- Kız, Termal Otelin Havuzunda Boğuldu, System.String[]
ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Hazal Taş (8), ailesiyle kaldığı termal otelde havuza düştü. Kızının çırpındığını gören Halime Taş (41) da suya atladı. Anne- kız boğulurken, polis tesis çalışanlarının ifadesine başvurdu.

Olay, dün akşam, Çatalca Caddesi üzerinde bulunan termal otelde meydana geldi. Halime Taş, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte dinlenmek için otele geldi. Halime Taş, bir süre sonra kızı Hazal Taş ile kadınlar bölümüne geçti. Hazal Taş, iddiaya göre, 1 metre 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü. Kızının çırpındığını gören Halime Taş da suya atladı. Yüzme bilmeyen anne- kız, çevrede kendilerini kurtaracak birilerinin olmaması nedeniyle boğuldu. Bir süre sonra havuz kenarına gelenler, 2 kişinin suda hareketsiz olduğunu fark edip, görevlilere haber verdi. Tesisin sağlık görevlisi  Sebahattin Öztürk, sudan çıkardığı anne- kıza müdahale etti. İhbarla gelen 112 Acil Servis ekibi ise yaptığı kontrolde, Hazal ile Halime Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne- kızın cansız bedenleri, Sincan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hazal ile Halime Taş'ın ölümüyle ilgili bazı tesis çalışanlarının ifadesine başvurdu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:23 Kaynak: DHA

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