Anne Ulaşım Kartı ile 1016 Anneye Destek

30.01.2026 14:01
Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Anne Ulaşım Kartı" projesinden 2025'te 1016 anneye ulaşım desteği sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Anne Ulaşım Kartı" projesinden 2025'te 1016 anneye ulaşım desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve 2025 yılında doğum yapan annelere ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunan projeyle, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş imkanı tanındı.

Projeyle annelerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak hedeflenirken, ilçelerde 47 ve merkezde ise 969 anne olmak üzere toplam 1016 kişi bir yıl boyunca projeden faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aile kurumunun desteklenmesinin önemli bir sosyal belediyecilik alanı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin akabinde Büyükşehir olarak bu anlamlı projeyi hayata geçirmiştik. 2025 yılında doğum yapan annelerin faydalandığı projemiz ile onların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak adına güzel bir uygulama oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Ulaşım Kartı ile 1016 Anneye Destek - Son Dakika

