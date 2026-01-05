Anne ve Kızı Antalya'da Katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Anne ve Kızı Antalya'da Katledildi

Anne ve Kızı Antalya\'da Katledildi
05.01.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da güvenlik görevlisi tarafından katledilen anne ve kızı, Ankara'da toprağa verilecek.

Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir C. tarafından bıçakla katledilen anne ve 7 yaşındaki kızının cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir C. (43) tarafından öldürülen anne Songül C. (41) ile 7 yaşındaki kızı Sena C'nin cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz anne ve kızın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazelerin teslim alınması sırasında Songül C'nin yakınlarının üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze aracı ile Ankara'ya götürülen cenazelerin Şereflikoçhisar'da toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin 3 yıl önce Ankara'dan Serik ilçesine taşındığı ve Zübeyir C'nin Ankara'da çalıştığı şirketin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Cinayet, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Anne ve Kızı Antalya'da Katledildi - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:07:45. #7.11#
SON DAKİKA: Anne ve Kızı Antalya'da Katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.