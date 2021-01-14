Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü - Son Dakika

Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü

14.01.2021 05:04

İstanbul'da kızıyla birlikte yolculuk eden kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Yardımsever vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve kızı tedaviye alındı. Yaralı kadının şokun etkisiyle "Eşimi de kurtarın" demesi üzerine, bölgeye geri dönen ekipler elleri boş dönünce, adamın aslında hiç araçta olmadığı öğrenildi.

Arnavutköy'de Hacımaşlı orman yolunda 5 yaşındaki kızı Zümra Yüzüak ile birlikte seyir halinde olan Nesibe Yüzüak, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille dereye uçtu.

"EŞİMİ DE KURTARIN" DEDİ

Köprüden uçarak dereye devrilen otomobildeki anne ve kızına yardım etmek için su dolu dereye atlayan vatandaşlar, yaralı kadını ve kızını kurtararak hastaneye götürdü.

Kazanın etkisiyle şoka giren kadının hastanedeyken sağlık görevlilerine, "Eşimi de kurtarın" demesi ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine yeniden giden itfaiye ve sağlık görevlileri, dereye uçan otomobilde yaralı bir kişi daha olduğunu düşünerek 1 saat boyunca arama yaptı.

ŞOKUN ETKİSİYLE SÖYLEMİŞ

Aramalar sonucunda talihsiz kadının eşine ulaşılamadı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Dereye uçan kadın şokun etkisiyle arabada eşinin de olduğunu söylemiş, eşi kendileri ile birlikte hiç o araca binmemişti.

YARDIM ETMEK İÇİN BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİLER

Dereye uçan anne ve kızı kurtarmak için bir an bile tereddüt etmeden su dolu dereye atlayan Ferdi Sarıgöz ve amcası şu ifadelerde bulundu:

"Durumları ağırdı, biri daha var deyince onları bırakır bırakmaz geri geldik. Biz aracımızla geliyorduk bir kadının yardım edin çığlıklarını duyduk ve hemen aracımızdan indik. Aracımızdan inince dereye uçan bir arabadan sesler geldiğini fark ettik. Hemen dereye atladık ve araçta bulunan anne ve kızı çıkardık. Kendi aracımızla hastaneye götürdüğümüz sırada bize birisinin daha olduğunu söylediler. Hemen ekiplere haber verdik ve hastaneye bırakır bırakmaz geri buraya döndük ve tekrar dereye girdik."

Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü

Otomobil, İtfaiye, Kaza, DHA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü - Son Dakika


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