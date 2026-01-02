Anne ve Oğul Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden oğlunun acısına dayanamayan anne, tedavi altına alındığı hastanede oğlundan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 Aralık 2025'te işten eve dönen Ziraat Mühendisi Fethullah Yaman (46), aniden fenalaşarak ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaman, Kızıltepe'deki özel bir hastaneden Artuklu'daki özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 günlük yaşamını savaşını kaybetti.

Oğlunun yoğun bakım sürecinde hastanede bulunan anne Nuriye Yaman (76) ise evlat acısına dayanamayarak aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Yaman, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen oğlundan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Aşağı Azıklı Mahallesi'nde toprağa verildi. - MARDİN