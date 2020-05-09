Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, emekleri yaşamları boyunca bitmeyen, yüreğinde sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet taşıyan, varlıklarıyla güç katan, her zaman baş üstünde yerleri olan annelerin ailenin ve toplumun temel direği, en değerli varlığı olduğunu belirtti.

Bektaş, aile kurumunu ayakta tutan, sevinci ve üzüntüyü beraber yaşayan, sabır, fedakarlık ve özveri timsali annelerin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutladığını kaydederek, "Başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimize, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve uzun ömürler diliyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.