Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, en değerli varlıklar çocuklarını büyütüp hayata hazırlayan annelerin, merhamet ve adalet timsali olduğunu belirtti.

Dünyaya gelinen andan itibaren, evlatlarına her zaman destek olan annelerin kıymetinin tarifi bulunmadığını anımsatan Kendirli, "İnanç ve kültür değerlerimizde anne en yüce yerdedir. Varlıklarıyla bizlere güç katan annelerimize olan sevgi ve saygımızı bir güne sığdırmak mümkün değildir. Yanı başımızdan ayrılmayarak, yaşantımızın her anında desteğini esirgemeyen annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Aslan ise insanı yetiştiren ve büyüten, olgunlaştıran annelere karşı sevginin bir güne sığdırılamayacağını, yılın her gününün aslında anneler günü olduğunu kaydetti.

Evlatlar olarak annelere hediyelerden çok, onların ne kadar sevildiğinin anlatılması gerektiğini hatırlatan Aslan, "Annelerimizin hayır dualarını alalım, onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirelim. Tüm annelerimizin bizler için özel olduğunu, bizleri ne büyük mücadele ve zorluklarla yetiştirdiklerini unutmayalım. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri ile engelli anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." sözlerini kullandı.