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Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü - Son Dakika

Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü

03.06.2021 23:38

- Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü Veliler, çocukluklarının oyuncaklarını çocuklarıyla beraber yaptı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir anaokulunun hayata geçirdiği projeyle veliler, geçmişte oynayarak eğlendikleri oyuncakları çocuklarıyla birlikte tasarladılar.

- Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü

Veliler, çocukluklarının oyuncaklarını çocuklarıyla beraber yaptı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir anaokulunun hayata geçirdiği projeyle veliler, geçmişte oynayarak eğlendikleri oyuncakları çocuklarıyla birlikte tasarladılar.

Yeşilyurt Şehit Mehmet Kılınç Anaokulu, çocukları doğal malzemelerden yapılmış oyuncaklar ile oynamaya teşvik etmek ve ebeveynleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için "Benim Mirasım Oyuncağım' projesini hayata geçirdi. Veliler, çocukluklarında oynayarak eğlendikleri oyuncakları çocuklarıyla birlikte yaptılar. Veliler ve öğrenciler tarafından yapılan oyuncaklar, okulda oluşturulan oyuncak müzesinde sergilendi.

"Bize eskiyi, çocukluğumuzu hatırlattı"

Çocuğuyla birlikte tasarladığı oyuncakla geçmişe döndüğünü belirten veli Ayşe Turgut, "Bu projede biz çok eğlendik. Bize eskiyi, çocukluğumuzu hatırlattı. Çocuklarımızla kaliteli bir vakit geçirdik. Biz küçüklüğümüzde böyle oyuncaklarla büyüdük, böyle vakit geçirdik. Onlara biraz onu yaşatmış gibi olduk. Kızım bana hep soruyor, senin de bebeklerin var mıydı, sen de oynuyor muydun diye. Onları attık, güzel bir etkinlik oldu. Benim kızımın bebeğini ben yaptım. Yatak yorgan yaptık, beraber salladık, oynadık. Eski oyuncaklar daha güzeldi. Kıymetleri vardı. Şimdi çocukların çok oyuncakları olduğu için kıymet bilmiyorlar. Oyuncak çok, uğraşacakları alan çok" dedi.

"Bu proje bizler ve çocuklarımı için iyi oldu"

Çocuğuyla birlikte oyuncak yapımı esnasında çok eğlendiğini belirten veli Şükran Aydın, "Bu projede çocuğumuzla birlikte ahşaptan bir yel değirmeni yaptık. Babasıyla da araba yaptılar telden. Tel arabayla bir gün boyunca uğraştılar. Yani 3 oyuncak yaklaşık 2 günümüzü aldı. Çok eğlendik. Biz çocuğumla daha önce de daha basit oyuncaklar yapmaya çalışıyorduk. Bu proje bizim için de çoğumuz için de iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Velilerimiz de çocuklarımız da çok mutlu oldu"

Yeşilyurt Şehit Mehmet Kılınç Anaokulu'nda görevli öğretmen Gamze Tolu, "Günümüzdeki oyuncakların gerçekten kötü maddelerden yapıldığını görerek çocuklarımıza daha doğal, daha fonksiyonel oyuncaklar üretmek adına velilerimizle, çocuklarımızla birlikte iş birliği yaptık. Günümüzdeki oyuncaklar plastikten üretilmiş ve bir sürü oksid maddeler içermekte. Bunlar, çocuklarımızın sinir sistemlerine kadar etkileyebiliyor. Birçok hastalıklara sebep olabiliyor. Bu sebepten neden geçmişte oynanan oyuncaklarla çocuklarımız oynamasın dedik ve böyle bir projeye başladık. Velilerimiz de çok mutlu oldu, çocuklarımız da eski oyuncaklarla tekrar oynama şansı elde etti" şeklinde konuştu.

Şehit Mehmet Kılınç Anaokulu Müdürü Emel Ulutaş ise, "Salgın döneminde zaman zaman yaşanan açılıp kapanmalara rağmen okulumuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile salgın kurallarına uyduk. Okulumuzda öğretmen ve velilerimizin işbirliği çerçevesinde özverili çalışmalarla iki önemli projeyi hayata geçirdik. Okulumuzda 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde de bu projelere kapsamlı bir şekilde devam edilecektir" diye konuştu.

Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü
Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü
Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü
Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü

Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneler ve babalar bu oyuncaklarla çocukluklarına döndü - Son Dakika


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