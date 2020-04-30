'Annem bana çiğ köfte yapardı' diyen karantinadaki Muhammed'e sürpriz - Son Dakika

'Annem bana çiğ köfte yapardı' diyen karantinadaki Muhammed'e sürpriz

SUUDİ Arabistan'dan getirildikleri Erzurum'da karantina altına alınan Madak ailesinin 12 yaşındaki oğlu Muhammet, "Annem bana çiğ köfte yapardı" diyerek görevlilerden çiğ köfte istedi. Küçük çocuğun istediği çiğ köfteyi kısa sürede temin eden AFAD görevlilinin teslim ettiği Muhammet, teşekkür etti.

Suudi Arabistan'dan 22 Nisan günü havalanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı buradaki 182 Türk vatandaşını Erzurum'a getirdi. Sağlık kontrolü sonrası Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Topçu Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların karantina günleri devam ediyor.

ÇİĞ KÖFTE İSTEDİ

Suudi Arabistan'ın Medine kentinden getirilen Harun-Songül Madak çifti çocukları Muhammet ve Efnan, Erzurum'daki yurtta karantinaya alındı. Kaldıkları yurtta her türlü ihtilaçları karşılanan Madak ailesinin 12 yaşındaki oğlu Muhammet, "Annem bana çiğ köfte yapardı" diyerek görevlilerden çiğ köfte istedi.

Erzurum'da karantinaya alınan vatandaşların lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışanları Muhammet'in isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Kısa sürede çiğ köfteyi temin eden AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, Muhammet'in kaldığı odaya götürerek teslim etti. Muhammet, çiğ köfte için Andiç'e teşekkür etti.

200 TL BAĞIŞ YAPTILAR

Bu arada babaocağı Yozgat'ın Sorgun ilçesine gidebilmek için gün sayan Madak ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış kararı aldı. Kampanyaya destek için hazırladığı 200 lirayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'ya teslim eden Songül Madak, "Biz Suudi Arabistan'dan gelmek için ülkemize müracaatta bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemiz bizim sesimizi duydu. Bizi uçakla Erzurum'a getirdi. Uçaktan iner inmez bizi güler yüzle karşıladığınız için de size teşekkür ederiz. Biz de onun için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek oluyoruz. Üzerimizde bir miktar para var. Memlekete gittiğimizde kampanyaya yine bağışta bulunacağız. Dualarımız Türkiyemiz için. Biz bize yeteriz. Vakalar da düşmeye başlamış bu da çok sevindirici" diye konuştu.

Taşkesenliğil ve Karslı, desteği için Songül Madak'a teşekkür etti.