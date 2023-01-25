"Annem karne hediyesi et aldı" videosu tartışma yaratmıştı! Gerçek, görüntülerin ham hali yayınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika
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"Annem karne hediyesi et aldı" videosu tartışma yaratmıştı! Gerçek, görüntülerin ham hali yayınlanınca ortaya çıktı

25.01.2023 11:43

"Annem karne hediyesi et aldı" başlığıyla paylaşılan video tartışma yaratmıştı. Videoyu haberleştirip yayınlayan kanal yönetimi, gelen tepkilerin ardında soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından çocukla önceden konuşan muhabirin ekonomik tartışmalara yol açacak davranışta bulunduğu gerekçesiyle işine son verdi. Kanal habere ilişkin görüntülerin ham halini yayınladı. Söz konusu videoda muhabirin çocuğa "Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı" dediği görülüyor.

Kasap dükkanında mikrofon uzatılan küçük bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerinin yer aldığı video haber Türkiye gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Ekonomik bir tartışmanın fitilini ateşleyen video sosyal medyayı da adeta ikiye bölerken, kimi kullanıcılar ailenin durumunun iyi olduğunu ve röportajın maksatlı yapıldığını iddia etti.

"MUHABİR KULAĞINA FISILDADI"

Sabah gazetesine konuşan anne Nihal Güney; Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları olduğunu belirtti. O gün yaşananları anlatan Güney, "Kasap gır gır olsun diye çocuğuma et uzattı, 'Bu da senin karne hediyen olsun' dedi. Muhabir kulağına fısıldayarak çocuğuma 'Annem bana karne hediyesi et aldı' dedirtti" ifadelerini kullandı.

MUHABİRİN İŞİNE SON VERİLDİ, GÖRÜNTÜLERİN HAM HALİ PAYLAŞILDI

Gelen tepkiler sonrası Habertürk yönetimi haberle ilgili soruşturma başlatırken, soruşturma sonucunda ham kayıtların incelendiği ve muhabirin 'çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı' savunularak, muhabirin işine bu nedenle son verildiği duyuruldu. İnfial yaratan haberle ilgili faturanın muhabire kesilmesi de tepkilere neden olurken, kanal yönetimi videonun ham halini yayınladı.

"BANA ŞEY DER MİSİN, ANNEM KARNE HEDİYESİ BANA ET ALDI"

Habertürk'ün paylaştığı videoda muhabirin anneye "Karne hediyesi herhalde bugün et yemeği" dediği, anneninse "Evet" diyerek bunu onayladığı görülüyor. Görüntünün devamında muhabirin çocuğa "Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı" dediği, çocuğunsa bu sözleri kullandığı duyuluyor.

YORUMLAR (5)
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Son Dakika Güncel 'Annem karne hediyesi et aldı' videosu tartışma yaratmıştı! Gerçek, görüntülerin ham hali yayınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Annem karne hediyesi et aldı" videosu tartışma yaratmıştı! Gerçek, görüntülerin ham hali yayınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika
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