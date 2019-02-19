Annesini Hastaneye Götürürken Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Çocukları İçin Yaptığı Oyuncaklar Beğenilince Üretime Geçti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü