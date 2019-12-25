Annesini kafasına taşla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Annesini kafasına taşla vurarak öldüren fakat yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini ve yengesini öldürdüğünü iddia eden sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada annesini öldürmediğini yengesini öldürdüğünü söyleyen sanık müebbet hapse çarptırıldı.



İstanbul Gaziosmanpaşa'da 30 Haziran 2017 tarihinde annesinin kafasına taşla vurarak ölümüne sebep olan ancak yengesini öldürdüğünü ve yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini iddia eden sanık Mustafa Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.



Savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı



Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Yılmaz'ın evlerinin bahçesinde maktul Servet Yılmaz'ı darp etmeye çalıştığını, maktul Servet Yılmaz'ın kaçtığını, sanığın maktulün peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti. Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü ifade etti. Sanık hakkında 'Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.



"Ağabeyimin sevgilisini öldürdüm"



Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü açıklamasının ardından beyanda bulunan sanık Mustafa Yılmaz, "Ben annemi öldürmedim, ağabeyimin sevgilisini öldürdüm" dedi.



Sanığın ardından beyanda bulunan avukatı, mütalaaya iştirak etmediğini ve sanığın beraatine hükmedilmesini talep etti.



Müebbet hapse mahkum edildi



Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yılmaz'ı 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan sabıkasız geçmişi olması nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yılmaz'ın 30 Haziran 2017'de Gaziosmanpaşa'da annesi maktul Servet Yılmaz'ı birlikte ikamet ettikleri evin bahçesinde darp etmek istemesi üzerine maktulün kaçtığı, maktulü takip eden şüphelinin elindeki mermer taş ile maktulün kafasına birden fazla vurarak ölümüne sebebiyet verdiği, akabinde ihbar üzerinde yakalandığı kaydedilmişti.



İddianamede, ifadesi alınan şüphelinin annesi ile arasında bir problem olmadığını, asıl olarak yengesi Şükran Yılmaz'ı öldürmek istediğini, Şükran Yılmaz'ın büyü ile annesinin kılığına girdiğini, kendisinin annesi Servet Yılmaz'ı öldürmediğini, yengesi olan Şükran Yılmaz'ı öldürdüğünü söylediği belirtilmişti.



Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın 'Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL