Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Haberin Videosunu İzleyin
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
07.02.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Haber Videosu

Engelli bir adamın, kendisine hayatını adayan annesini kaybettikten sonra yaşadığı çaresizlik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük üzüntü yaratırken, olay engelli bireylerin destek ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

Engelli bir adamın, kendisine yıllarca bakan annesinin vefatının ardından yaşadığı çaresizlik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle duygulandırdı.

ANNESİNİ KAYBETTİ, KİMSESİZ KALDI

"Ben ölürsem ona kim bakar?" diyerek engelli oğlunu hayata hazırlamaya çalışan fedakar bir annenin vefatı, geride yürek burkan bir tablo bıraktı. Annesini kaybeden engelli adam, kimsesiz kalırken paylaşılan görüntüler izleyenleri derinden etkiledi. Annesinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYGU DOLU YORUMLAR

Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı duygularını dile getirdi. "İçim parçalandı keşke annesi yerine ben ölseydim", "Boğazım düğümlendi, inşallah yardımcı olacak birileri çıkar", "Allah'ım sana yardım etsin, dualarımda olacaksın", "Keşke anneler ölümsüz olsa" ve "Allah yardımcısı olsun" gibi yorumlar dikkat çekti.

İnsan Hakları, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • selim cehreli selim cehreli:
    Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim ?????? 36 2 Yanıtla
  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    Allah kimseye cekemeyecegu kadar yük yüklemez. engelli kardeşimize o yardım eder bir vesile bulur. hiç şüphem yok elhamdülillah. ne yaprsa en güzelini yapar 13 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    cok üzüldüm onun için çok zor bi hayat başladi 14 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Devlet nerede?Bunun gibi binlerce insanımız var,Neden halkımız kendi haline bırakılıyor 6 2 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    Çocuk her zaman çocuktur bir anne için.Başlarımızın taçları,Neşat Ertaş'ın dediği gibi kadınlar insan bizler insanoğlu..selametle..... 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:32:32. #7.11#
SON DAKİKA: Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.