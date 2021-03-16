Annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlıya dava - Son Dakika

Annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlıya dava

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İSTANBUL - Pendik'te 42 yaşındaki annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Türk hakkında, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pendik'te 20 Şubat 2021 tarihinde annesi Taliha Duran'ıkalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Türkhakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Türk'ün maktul Taliha Duran'ın öz oğlu olduğu, yaklaşık 6 yıldır görüşmedikleri belirtildi. Olay günü maktul ile kızının birlikte otururken kapının çaldığı, kapıya maktulün çıktığı, şüphelinin her iki elinde bulunan bıçaklardan biriyle annesini kalbinden bıçakladığı anlatıldı.

Annesini bilerek ve isteyerek öldürdü

Taliha Duran'ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı, ancak 7 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı. Mehmet Türk'ün annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğünün kaydedildiği iddianamede, şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede şüpheli Mehmet Türk'ün, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin, annesinin dini nikahlı yaşadığı iddia edilen sevgilisi İbrahim Çetin'e karşı, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İfadesinde annesinin bıçağın üzerine düştüğünü söylemişti

Şüpheli Mehmet Türk sorgusunda, "Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Beni eliyle itekledi, 'niye geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı. Korktum, olay yerinden uzaklaştım. 155'i arayıp kendimi ihbar ettim. Annemle aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olay sebebiyle pişmanım" demişti.