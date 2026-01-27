Anta Sports, Puma'nın En Büyük Hissedarını Oluyor - Son Dakika
Anta Sports, Puma'nın En Büyük Hissedarını Oluyor

27.01.2026 12:17
Anta Sports, Puma'nın %29,06 hissesini 1,51 milyar avroya satın almayı planlıyor.

Çin merkezli spor malzemeleri şirketi Anta Sports'un, 1,51 milyar avro karşılığında Alman rakibi Puma'nın en büyük hissedarı olacağı bildirildi.

Anta Sports tarafından yapılan açıklamada, Çinli şirketin Fransız Pinault ailesine ait yatırım şirketi Artemis ile Puma'nın yüzde 29,06 hissesini toplamda 1,51 milyar avroya satın almak için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anta Sports, söz konusu pay için hisse başına 35 avro teklif ederken bu rakam, Alman borsasında işlem gören Puma'nın 26 Ocak'taki kapanış fiyatının yüzde 62 üzerine denk geliyor.

Açıklamada, Anta Sports'un söz konusu satın alma tamamlandıktan sonra Puma'nın denetim kurulunda yer almayı planladığı belirtilerek, satın almanın Puma'nın uluslararası rekabet gücünü artırabileceği ve marka bilinirliğini genişletebileceği ifade edildi.

Batılı markaları satın alma konusunda deneyimli olan Anta Sports, 2019'da Wilson ve Salomon gibi markaların sahibi olan Amer Sports'u satın almak için de bir konsorsiyuma liderlik etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi

12:45
