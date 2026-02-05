Antakya'da Deprem Sonrası Yeniden İnşa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antakya'da Deprem Sonrası Yeniden İnşa

05.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Kurum, Antakya'daki inşa sürecini ve otobüs şoförü Devren Yener'in hikayesini paylaştı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı Antakya'da 25 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergah boyunca bölgedeki çalışmalara şahitlik eden Devren Yener'in (55) hikayesini paylaştı.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde yıkımların yaşandığı kent, 'Asrın İnşa Seferberliği'nin merkezlerinden biri oldu. Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte, 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 25 yıldır Antakya'da otobüs şoförlüğü yapan Devren Yener'in ring seferini paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, "Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda yer alan 5 çocuk babası Devren Yener, deprem zamanı yaşadıkları acıyı ve sonrasındaki inşa sürecini anlattı. Yener, "Burası Antakya. Doğma büyüme Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeyim. Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket, bizim memleket. Deprem, burada yaşandı. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Bu deprem bize her şeyi yaşattı, her şeyi gördük. Kardeşi de gördük, anayı da gördük, babayı da gördük. Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez' diyorduk. Ama Allah'a binlerce şükür olsun ki Antakya'mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin, devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ'leri görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRLİK, BERABERLİKTEN HER ŞEY DOĞAR'

Yener, otobüsüyle Antakya'da güzergah boyunca giderken, 'Asrın İnşa Seferberliği' sonrası Emek Mahallesi, Kavaslı, Vali Göbeği mevkisi ve 75'inci Yıl Bulvarı'ndaki değişimle ilgili gözlemlerini şöyle anlattı:

"Binalarımıza bak, şimdi ne güzel olmuş. Fıstık gibi, Kavaslı'dan sonra Vali Göbeği'ne gidiyoruz. Vali Göbeği, yerle bir olmuştu. Geçen yürüyerek geçtim buradan. Bitmiş, çok güzel olmuş. Burası 75'inci Yıl Bulvarı. Yollarımız açık, binalar dükkanlar bitmiş. Yarın öbür gün faaliyete girdiği zaman cıvıl cıvıl olacak buralar. Yeter ki insanlar istesin, 'Ya Allah' diyelim. Birlik, beraberlikten her şey doğar, her şey olur. Yok olan bir şehirdi burası. 3 senede bir şehir kuruldu. Buyurun binalarımıza, bitmedi mi, bitmemiş mi? Gördük, bitmiş. Bakıyorum 3 günde, 5 günde bina dikilmiş. Turist geliyor mu, geliyor. Turizm yerlerimiz daha güzel oldu. Oteller yapıldı, otoparklarımız, otogarımız düzeldi. Antakya, daha güzel olacak."

İnşa faaliyetleri sonrası yeni yapılan bölgelere otobüslerin rahatça girebildiğini söyleyen Yener, "Depremden sonra belki 10 araç bile çalışmıyordu. Şimdi ise 100 araç çalışıyor. Her sokağa giriyoruz. Girmediğimiz, çıkmadığımız sokak yok. Tabii ki devletimiz sayesinde bu sokaklara girmeye başladık. 'Çalışma yok' diyorlar. Çalışma yoksa biz bu sokaklara nasıl giriyoruz o zaman? Dikmece'ye gittik, Gülderen'e gittik. Orhanlı TOKİ'lerine gittik. Şu anda her yere otobüsle giriyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Murat Kurum, Antakya, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Deprem Sonrası Yeniden İnşa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
“Sapık Sinan“ olarak tanınıyordu Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu "Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:22:14. #7.11#
SON DAKİKA: Antakya'da Deprem Sonrası Yeniden İnşa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.