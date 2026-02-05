Antakya'da Depremde Kaybedilen Öğretmenler Anısına Zeytin Fidanı Dikimi - Son Dakika
Antakya'da Depremde Kaybedilen Öğretmenler Anısına Zeytin Fidanı Dikimi

05.02.2026 17:32
Hatay'da depremde kaybedilen öğretmenler için 234 zeytin fidanı dikildi. Vefa ve dayanışma sembolü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren öğretmenler için zeytin fidanı dikildi.

Gebze Teknik Üniversitesinin işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte okulun arazisine, afette hayatını kaybeden eğitimciler anısına 234 zeytin fidanı dikildi.

Okul müdürü Kemal Albayrak, fidanların, meslektaşlarına duydukları vefa ve dayanışma duygusunun göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

