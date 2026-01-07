Antakya\'da Kaza: Sürücüler Çözüm Bekliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin sola manevra yaptığı esnada başka bir otomobille çarpıştığı kaza anı kameraya yansıdı. Bölgede çok sık kazaların yaşandığını ifade eden vatandaşlar çözüm istediklerini söylediler.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil, sola dönmek için manevra yaptığı esnada karşıdan gelen başka otomobille çarpıştı. İki otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin sola manevra yaptığı esnada başka bir otomobille çarpıştığı anlar kaydedildi. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlarsa kavşakta sık sık kazaların yaşandığı söyleyerek çözüm beklediklerini söylediler.

"Sabahın erken saatlerinde bir otomobil, hastaneye gitmek için sola manevra yaptığı esnada karşıda gelen başka bir otomobille çarpıştı"

10 yıldır aynı noktada manavcılık yaptığını ifade eden esnaf Mustafa Korkmaz, kavşağın kaza kavşağı haline geldiğini ifade ederek "Sabahın erken saatlerinde bir otomobil, hastaneye gitmek için sola manevra yaptığı esnada karşıda gelen başka bir otomobille çarpıştı. Bu bölgede çok kaza oluyor. Bu kavşak çok tehlikeli hale geldi. Ayda 10 defa kaza olur. Ben burada 13 yıldır manavcılık yapıyorum ve bir keresinde benim manava girdiler. Buraya önlem alınması gerekiyor. Sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları lazım. Deprem sonrasında insanların yoğunluğu bu tarafa kaydı ve yoğun bir trafik oluyor. Hastaneye giren çıkanların durumlarından dolayı dalgın oldukları için sürücülerimiz ve yayalar dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı. - HATAY