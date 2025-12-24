Antakya\'da Noel Ayini

HATAY'da Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayini etkinliğini Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirdi. Ayini, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.
