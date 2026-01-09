Antakya'da Silahla Tehdit ve Yağma: 2 Tutuklama

Hatay'ın Antakya ilçesinde silahla tehdit ve yağma teşebbüsü olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık 2025'te meydana gelen yağma girişimi ve silahla tehdit olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.
Polis, kimliklerini tespit ettiği zanlılar M.S. ve G.P'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve 95 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
