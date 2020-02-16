ANTALYA-13 yaşından beri testeresiyle geçimini sağlıyor - Son Dakika
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ANTALYA-13 yaşından beri testeresiyle geçimini sağlıyor

20 dakika önce

13 yaşından beri testeresiyle geçimini sağlıyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Mustafa Erdoğan (38), 13 yaşından beri motorlu testeresiyle odun kesme işi ve mangallık kömür üreterek geçimini sağlıyor.

ANTALYA-13 yaşından beri testeresiyle geçimini sağlıyor, System.String[]

13 yaşından beri testeresiyle geçimini sağlıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Mustafa Erdoğan (38), 13 yaşından beri motorlu testeresiyle odun kesme işi ve mangallık kömür üreterek geçimini sağlıyor.

Gazipaşa'ya bağlı Göçük Mahallesi'nde oturan Mustafa Erdoğan, 13 yaşında kullanmaya başladığı testeresi sayesinde geçimini sağlıyor. İlçede verimden düşmüş meyve ağaçlarını kestirecekler ve kuru odun ihtiyacı olanlar için ster başı 60 liradan motorlu testeresiyle kesim işi yapan Mustafa Erdoğan, bunun yanında mahallesinde mangallık kömür üretimi de yapıyor. Kesim için sabah erken saatlerde iş başı yapan Erdoğan, ilk başta testeresinin zincirini eğeyle biliyor. Arkasından testeresine benzin ve yağ koyup, çekme halatını çekerek çalışmaya başlıyor. İşin durumuna göre çalışan Mustafa Erdoğan, işini bitirdiğinde ster başı ücretini alıyor.

Mustafa Erdoğan, "Geçimimi odun kesmekle sağlıyorum. Benim işim bu. Yıllık 300-400 ster odun kesiyorum. Yıllık 50-60 bin kazanıyorum. Tabii ki bu işte kazandığın hep cebe girmiyor. Hemen hemen 3'te 1'i masraf oluyor. Testerenin zinciri, yağ ve benzin gibi. Geçinip gidiyoruz. Memnunum Allah'a şükür bizim işimiz de bu. 13 yaşından beridir ilk öğretimi bitirdikten sonra bu işle uğraşıyorum. Şu an 38 yaşındayım halen devam etmekteyim. Kömür sahalarında kömür işi yaptım. Halen de bu işin yanında kömür işi de yapıyorum" dedi.


Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
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