Antalya 8 kiloluk böbrekten çapraz nakille kurtuldu - Son Dakika

8 kiloluk böbrekten çapraz nakille kurtuldu

TRABZONLU polikistik böbrek hastası Öner Atamert (48), 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre boyundaki böbreğinden çapraz nakille kurtuldu. Hastanın çıkarılan dev böbreği, bugüne kadar 6 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli yapan doktorunu bile şaşkınlığa uğrattı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde gerçekleşen 2020 yılının ilk çapraz nakil operasyonunda, Trabzonlu iki aile büyük sevinç yaşadı. Genetik olarak polikistik böbrek hastası olan Öner Atamert'in eşi Şennur Atamert (38), protein kaçağı nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen Özlem Gümüştaş'a (42) böbrek bağışlarken, Özlem Gümüştaş'ın eşi Mehmet Gümüştaş (49) ise Öner Atamert'e böbreğini verdi. Artık 'kardeş aile' olan Atamert ve Gümüştaş aileleri, ameliyathanede başlayan dostluğu ömür boyu sürdüreceklerini söyledi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR BÖBREKLE KARŞILAŞTIM'

Çapraz nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demirbaş, bugüne kadar 6 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli yapmasına karşın ilk kez bu kadar büyük bir polikistik böbrekle karşılaştığını söyledi.

Polikistik böbrek hastalığında böbreklerde yüzlerce ufak kist oluştuğunu belirten Prof. Dr. Demirbaş, böbrek nakli operasyonlarında normal olarak hastanın böbreklerini çıkarmadıklarını, ancak Öner Atamert'in 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre boyundaki sağ böbreğini görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Prof.Dr. Demirbaş, "Hastanın bu böbreğini çıkarmak zorunda kaldık çünkü karnın içinde yeni böbreği nakledecek yer yoktu. Bu benim ilk kez gördüğüm büyüklükte böbrekti" dedi.

HASTA, 9 AYLIK HAMİLE GİBİYDİ

Hastanın 9 aylık hamile gibi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "Hatta ikiz hamilelik gibiydi" dedi. Prof. Dr. Demirbaş, sağlıklı bir böbreğin ağırlığının 100-120 gram, boyunun ise 10 santimetre olduğuna dikkat çekerek, "Çıkardığımız bu böbreğin büyüklüğünü artık tahmin edin" diye konuştu. Öner Atamert'in sol böbreğinin de polikistik olduğunu, ancak onu çıkarmadıklarını anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "O böbreği de çıkarsaydık, çok büyük bir ameliyata dönüşecekti. O nedenle sol böbreği bıraktık. İlerde sorun olursa onu da çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'KARNIMDA İKİZ DEĞİL DÖRDÜZ BEBEK TAŞIYORMUŞUM'

Çapraz nakille 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre uzunluğundaki polikistik böbreğinden kurtulan Öner Atamert, kendisini sağlığına kavuşturan herkese teşekkür etti. "Böbrek veren aileye, Alper hocama ve hastane personeline çok teşekkür ederim" diyen Atamert, polikistik böbrek hastası olması nedeniyle böbreklerinin büyük olduğunu bildiğini söyledi. Öner Atamert, "Ama çıkarılan böbreğimin 40 santimetre boyunda olduğunu öğrenince çok şaşırdım" dedi. Karnında ikiz bebek değil adeta dördüz taşıdığını söyleyen Atamert, "Çok şükür sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

'KARDEŞ AİLE İLE TRABZON'DA TANIŞTIK'

Trabzon'da güzellik uzmanı olan Şennur Atamert ise teknisyen eşi Öner Atamert'in 1992 yılından bu yana tedavi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 4 yıl önce de diyalize başladı, ama artık diyaliz de işe yaramamaya başlamıştı" dedi. Trabzon'daki doktorların nakil olması gerektiğini söylemeleri üzerine eşine böbrek vermek istediğini söyleyen Şennur Atamert, "Kan grubumuz uyumlu değildi. Sağ olsun Trabzon'daki doktorumuz çapraz nakil önerdi. Bizi Gümüştaş ailesiyle tanıştırdı. ve nakil olmaya karar verince birlikte Antalya'ya geldik. Ben Özlem hanıma böbrek verdim. Onun eşi de benim eşime böbrek verdi. Çok mutluyuz. Artık kardeş aile olduk" diye konuştu.

'İKİMİZ DE SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK ÇOK ŞÜKÜR'

Yaklaşık 12 yıl önce böbreğinde protein kaçağı tespit edilerek ilaç tedavisine başlanan, yıllar içinde ilaç tedavisinin yetersiz kalması üzerine diyalize giren Özlem Gümüştaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Artık tansiyonum çok yükselmeye başlamıştı. Trabzon'daki doktorum nakil olmam gerektiğini söyledi. Doktorumuzun tanıştırdığı aile ile çapraz nakil olduk. Allah razı olsun. Böylelikle ikimiz de sağlığımıza kavuştuk. Artık kardeş aile olduk. Çok şükürler olsun" dedi. Özlem Gümüştaş'ın eşi Mehmet Gümüştaş da Atamert ailesiyle artık kardeş aile olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hastaneden taburcu olan iki aile, önümüzdeki günlerde memleketleri Trabzon'a dönmeye hazırlanıyor.