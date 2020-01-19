Antalya alkol bağımlılarını tedavi ederken alkolik oldu; antalya'da 2 ayda sağlığına kavuştu - Son Dakika

Alkol bağımlılarını tedavi ederken alkolik oldu; Antalya'da 2 ayda sağlığına kavuştu

Alkol bağımlılığı danışmanı olduğu sırada açtığı restoranın iflas etmesi üzerine alkole başlayan ve günde 3 litre şarap içen İngiliz Mark Philip Mills (60), 25 yıl boyunca bağımlı bir hayat sürdü. Bağımlılıktan kurtulmak için her yolu deneyen ancak başaramayan Mills, Antalya'da 2 ayda sağlığına kavuştu.

İngiltere'de oturan alkol bağımlılığı danışmanı Mark Philip Mills, 1990'lı yıllarda bir taraftan danışmanlık yaparken, bir taraftan da restoran işletmeye başladı. Geçen süre içinde işlerinin kötüye gitmesiyle alkole başlayan Mills, kısa sürede restoranı kapatmak zorunda kaldı. Ekonomik kriz nedeniyle boşluğa düşen Mills, çareyi alkolde aradı. 25 yıl boyunca alkol alan ve günde 3 litre şarap içecek kadar bağımlı olan Mills, bağımlılık danışmanlığını da yapamaz hale geldi.

Defalarca alkolü bırakmak istese de kısa sürede tekrar başlayan Mills, son çare 2,5 ay önce geldiği Antalya'daki Rehalife Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye başladı. Tesiste kendi gibi alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olanlarla vakit geçirip aynı zamanda tedavisi de olan Mills, 2 ayda tamamen alkolden uzaklaştı. Rehabilitasyon merkezinde hem güzel vakit geçirip, hem de sağlığına kavuşan Mark Philip Mills, artık daha sağlıklı bir yaşam sürmek istediğini söyledi.

'ŞU ANDA HİÇ ALKOL TÜKETMEK İSTEMİYORUM'

Stres nedeniyle alkole başladığını, evini işini kaybettiği kara bir dönem geçirdiğini anlatan Mills, "Tıbbi ilaçlar kullandım alkolden kurtulmak için ancak olmadı. Günde 3 litre şarap içiyordum. Çok ciddi kilo kaybı yaşadım, mide krampları yaşadım. Bu durum alkolü bırakmam için yeterli sebepti. Şu anda hiç alkol tüketmek istemiyorum" dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tahsin Etli, Mills'in sağlığına kavuşması için her türlü desteği kendisine verdiklerini söyledi. Dr. Etli, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarının hayatının merkezine aldıkları bağımlılıkları ortadan kaldırdıklarında, boşluğa düşmemeleri için hayattan zevk alma aktivitelerini hayata dahil ettiklerini söyledi. Uzman ekiple birlikte, bağımlıların yanı sıra fizik tedaviye ihtiyaç duyanlara da hizmet verdiklerini ifade eden Mills, "Geçen yıla oranla bizi tercih edenlerin sayısı 1,5 kat arttı. Hastalarımız bizim gönüllü tanıtımımızı yapıyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Bizi tavsiye ediyorlar" dedi.