Antalya Altınları Alıp Kaçtı, Jandarma Yakaladı

Altınları alıp kaçtı, jandarma yakaladıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a (47) telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığını iddia ederek evdeki altınları alarak kaçan kişi ve birlikte hareket ettiği ileri sürülen diğer kişi, jandarma...

Altınları alıp kaçtı, jandarma yakaladı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a (47) telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığını iddia ederek evdeki altınları alarak kaçan kişi ve birlikte hareket ettiği ileri sürülen diğer kişi, jandarma tarafından yakalandı.



Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Halime Aksoy'un telefonunu 21 Şubat Perşembe günü öğle satlerinde arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, eşi Cemil Aksoy'un altın hırsızlığına karıştığını, biraz sonra gelecek olan görevlinin evde bulunan altınların fotoğraflarını çekeceğini, ona yardım etmesi gerektiğini söyledi. Halime Aksoy, bir yandan telefonla konuşurken, gelen şüpheliye kapıyı açıp evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi. Şüpheli, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Halime Aksoy'un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı.



GÜRCİSTAN'DAN ARADIĞI TESPİT EDİLDİ



Olayın haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişinin Halime Aksoy'u Gürcistan'dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan şüpheliyle ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan motosikletin sürücüsü Halime Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanan O.K.'nın üzerinde yapılan aramada, Halime Aksoy'a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2800 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin alınan ifadesinde, kendisini Gürcistan'daki bir arkadaşının aradığını, Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Cemil Aksoy'dan alacağı olduğunu ve almasını istediğini iddia etti. Arkadaşının, altınları aldıktan sonra K.B.'ye bırakmasını istediğini söyleyen O.K., kimseyi dolandırmadığını savundu. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan K.B. de O.K.'yı tanımadığını, yurt dışında bulunan bir arkadaşının telefon ederek kendisi için altın getireceklerini, 4 bin lira karşılığında onları muhafaza edip edemeyeceğini sorduğunu, kabul etmesi üzerine altınların kendisine getirildiğini söyledi. Altınları getiren O.K.'nın bir süre sonra geri gelerek kendisinden aldığını söyleyen K.B., şüpheliyle daha önceden tanışmadığını ve hiç görüşmediğini savundu.



Şüphelinin üzerinde ele geçirilen altın ve bir miktar para Halime Aksoy'a teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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