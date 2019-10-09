Son Dakika Haberleri: Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü
Son Dakika Güncel Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü

Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü

12 dakika önce

Antalya'da nakliyeci Ali Göçer (55), 700 kiloluk paketleme makinesinin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Antalya'da nakliyeci Ali Göçer (55), 700 kiloluk paketleme makinesinin altında kalıp, yaşamını yitirdi. Acı haberi alınca sinir krizi geçiren Alper Göçer, Son kez elini öpseydim babam diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1514 Sokak'ta meydana geldi. Nakliyeci Ali Göçer, bir firmanın sattığı 700 kiloluk paketleme makinesini almak üzere iş yerine gitti. Göçer, taşıma sırasında devrilen makinenin altında kaldı. Firma çalışanlarının İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Göçer, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Bu sırada Ali Göçer'in telefonu çaldı. Telefonu açan polis, oğlu Alper'e Babanız kaza yaptı dedi. Olay yerine gelen Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce koşup sarılmak istedi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Alper Göçer, Son kez elini öpseydim babam diye gözyaşı döktü.

Ali Göçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü

Ali Göçer, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:46:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]