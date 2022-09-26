ATABEM kış dönemi kurs kayıtları başladı - Son Dakika
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ATABEM kış dönemi kurs kayıtları başladı

26.09.2022 14:21
ATABEM kış dönemi kurs kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) kış dönemi kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) kış dönemi kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kış dönemi 4,5,6,7 ve 8. sınıflara yönelik akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda kurs kayıtları başladı. 2 Ekim'de sora erecek kayıtların evrak teslim tarihi ise 03-09 Ekim tarihlerinde olacak, dersler ise 17 Ekim'de başlayacak. Antalya merkezde 7, ilçelerde de 7 olmak üzere toplam 14 merkezde kış dönemi kursları açılacak.

ATABEM'lerde öğrencilere bilgisayar kodlama, bilgisayar kullanımı, coğrafya, drama, fen bilimleri, fizik, gitar, hızlı okuma, İngilizce, jimnastik, kara kalem, kimya, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, sosyal bilgiler, tarih, taş boyama, temel robotik ve kodlama, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve zeka oyunları kursları verilecek.

İnternet üzerinden başvuru yapmak isteyenler "atabem.antalya.bel.tr" adresinde bulunan online kayıt bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güncel, Son Dakika

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