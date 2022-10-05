59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 3. Gün Geride Kaldı - Son Dakika
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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 3. Gün Geride Kaldı

05.10.2022 13:04
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 3. Gün Geride Kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal ve Uluslararası Yarışma filmlerinin gösterimleri, söyleşiler, özel gösterimler ve Başka Bir Dünya bölümü filmlerinin gösterimleriyle dolu bir günü daha geride bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal ve Uluslararası Yarışma filmlerinin gösterimleri, söyleşiler, özel gösterimler ve Başka Bir Dünya bölümü filmlerinin gösterimleriyle dolu bir günü daha geride bıraktı.

Festivalde gün Charlie Chaplin'in 1921 tarihli ilk uzun metraj filmi Yumurcak / The Kid gösterimiyle başladı. 2021 yılında restore edilen unutulmaz film, küçük ve büyük sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gösterildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Onur Ünlü imzalı "Bomboş" ve Emin Alper'in yönettiği "Kurak Günler" filmleri izleyiciyle buluştu.

Kıbrıs'ta geçen, çekilişle tatil kazanan bir adamın cinayete şahit olmasıyla gelişen olayları konu alan "Bomboş" filminin gösterimi yönetmen, senarist Onur Ünlü, başrol oyuncuları Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen, yapımcı ve konuk oyuncu Hazar Ergüçlü, yapımcı Ender Sevim, görüntü yönetmeni Barbaros Engin, sanat yönetmeni Hüsamettin Demirci başta olmak üzere tüm film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan Emin Alper imzalı "Kurak Günler" gösterimi sonrasında yönetmen, başrol oyuncuları Selahattin Paşalı, Selin Yeninci, Onur Gürçay, Eylül Ersöz ve yapımcı Nadir Öperli izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda izleyiciyle buluşan filmler "Boşlukta" ve "Iska" oldu. Kenti kimliğinden sıyıran inşaatları uzaktan gözleyen, bir yandan da işçi koğuşlarındaki yaşamları ve büyük bir kentsel yıkımı gözler önüne seren "Boşlukta" filminin gösterimi sonrası yönetmen Somnur Vardar, görüntü yönetmeni Sedat Şahin, filmde yer alan iki işçi Ferhat Atsız ve Emrah Atsız izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Mert Erez'in yönettiği, on dokuz yaşındaki kaleci Fevzi Tuncay'ın bir topu ıskalamasının ardından olanları ve kalecinin hayata tutunmasının gerçek öyküsünü anlattığı "Iska" filminin gösteriminin ardından Fevzi Tuncay ile yapımcı Ahmet Küçükkayalı ve ortak yapımcı Gökçe Kaan Demirkıran izleyicilerle bir araya geldi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Léopold Legrand yönetmenliğindeki Altıncı Çocuk/ The Sixth Child ve Kazem Daneshi imzalı Mahkeme/ Dustland ilk gösterimlerini gerçekleştirdi.

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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2. Gün Geride Kaldı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2. Gün Geride Kaldı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!
Kaynak: ANKA

Film Festivali, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 3. Gün Geride Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 3. Gün Geride Kaldı - Son Dakika
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