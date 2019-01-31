Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

Antalya
Büyükşehir Belediyesince, Muratpaşa
ilçesinde bulunan Sinanoğlu Caddesi'nin
asfaltının yenilendiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern şehircilik hizmetleri doğrultusunda kent merkezinde doğalgaz gibi altyapı çalışmaları çerçevesinde bozulan olan yollar yenileniyor.
Belediye ekipleri, ilçede önemli bir trafik aksı olan Sinanoğlu Caddesinde asfalt yenileme
çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, bin 700 metre uzunluğundaki çift şeritli yola 5 bin 795 ton sıcak asfalt döküldü.
Büyükşehir'den İsmail Dede Efendi
konseri
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Türk Musikisinin üstatlarından biri olan Hammamizade İsmail Dede Efendi
konseri düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği (TSM) İcra heyeti, Hammamizade İsmail Dede Efendi Eserleri konseriyle sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
) Perge Salonunda gerçekleşen konserde Şef Aydemir Tuncer
yönetimindeki TSM İcra Heyeti, İsmail Dede Efendi'nin hafızalara yer etmiş eserlerini seslendirdi.