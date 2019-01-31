Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

54 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Muratpaşa ilçesinde bulunan Sinanoğlu Caddesi'nin asfaltının yenilendiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesince, Muratpaşa ilçesinde bulunan Sinanoğlu Caddesi'nin
asfaltının yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern şehircilik hizmetleri doğrultusunda kent merkezinde doğalgaz gibi altyapı çalışmaları çerçevesinde bozulan olan yollar yenileniyor.

Belediye ekipleri, ilçede önemli bir trafik aksı olan Sinanoğlu Caddesinde asfalt yenileme
çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, bin 700 metre uzunluğundaki çift şeritli yola 5 bin 795 ton sıcak asfalt döküldü.

Büyükşehir'den İsmail Dede Efendi konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Türk Musikisinin üstatlarından biri olan Hammamizade İsmail Dede Efendi konseri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği (TSM) İcra heyeti, Hammamizade İsmail Dede Efendi Eserleri konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonunda gerçekleşen konserde Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki TSM İcra Heyeti, İsmail Dede Efendi'nin hafızalara yer etmiş eserlerini seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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