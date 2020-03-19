ANTALYA Çanakkale Türküsü'ne tarihi mekanlarda klip çektiler - Son Dakika
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ANTALYA Çanakkale Türküsü'ne tarihi mekanlarda klip çektiler

6 saat önce

Çanakkale Türküsü'ne tarihi mekanlarda klip çektilerANTALYA'nın Demre ilçesinde eğitim öğretim yapan Karabucak Ortaokulu tarafından yaşama geçirilen 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.

Çanakkale Türküsü'ne tarihi mekanlarda klip çektiler

ANTALYA'nın Demre ilçesinde eğitim öğretim yapan Karabucak Ortaokulu tarafından yaşama geçirilen 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılına özel Çanakkale Türküsü'ne klip hazırlandı. Aralarında kaymakam ve belediye başkanının da bulunduğu 34 kişinin seslendirdiği türkünün çekimleri tarihi bölgelerde yapıldı.

Karabucak Ortaokulu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde farklı bir çalışmaya imza attı. 'Demre Şehitler İçin Söylüyor' projesinin koordinatörlüğünü Karabucak Ortaokulu Müdürü Ahmet Buhuroğlu yaptı. Aranjörlüğünü müzik öğretmeni Sezgin Şivcak, ses koçluğunu müzik öğretmeni Öznur Özaslan, editörlüğünü Hasan Macar, yönetmenliğini Özcan Çalışır'ın yaptığı bir klip hazırlandı. Klip çekimi, Demre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirildi.

Klibin ses kayıtları, Demre Kaymakamlığı'nın destekleriyle kurulan stüdyoda gerçekleştirildi. Türkünün klip çekimleri Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Andriake Antik Kenti, Kekova, Batık Kent, Simena Antik Kenti, Kaleköy, Üçağız Mahallesi, Sülüklü ve Taşdibi plajlarında gerçekleştirildi. Çekimlerde Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, eşi öğretmen Nimet Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, eşi avukat Funda Kocakaya, eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, öğretmenler, siyasi partilerin ilçe başkanları, farklı mesleklerden 34 kişi solist olarak görev aldı. 18 Mart kutlamalarında galası yapılması planlanan 10 dakika 6 saniyelik klip, kutlamaların iptal edilmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Karabucak Ortaokulu Müdürü Ahmet Buhuroğlu, "Bu kliple yurdumuzun bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği, dirliği yolunda can veren, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi yad etmek istedik. Bu anlamlı günde klibimize tüm Demre halkının beğenisine sunacaktık. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle sosyal medyada sunduk. Ülkemizin beğenisine sunuyoruz. Özveriyle görev alan başta Kaymakamımız Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanımız Okan Kocakaya olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

ANTALYA Çanakkale Türküsü'ne tarihi mekanlarda klip çektiler

Çanakkale, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:10 Kaynak: DHA

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