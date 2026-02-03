Antalya'da 18 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da çiftçilerin portakal seralarından ve evlerinden 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının jandarma ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da portakal seralarından ve evlerden 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yakalandığını belirtti.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"JASAT halkımızın emrinde. Güzel Antalya'mızın portakal bahçelerinde alın teriyle ve emeğiyle üreten çiftçilerimizin evlerinden ve seralarından 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren M.D. isimli şahıs, JASAT'ımızın titiz çalışmaları sonucu yakalandı. JASAT timlerimiz cinayetten hırsızlığa, aranan şahıslardan dolandırıcılığa kadar vatandaşımızın canına ve malına kasteden her türlü suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor. Huzur ve güvenin adresi olmaya devam edeceğiz. İl Jandarma Komutanlığımızı, JASAT'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."