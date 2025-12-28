Antalya\'da öldürülen kadının kızı ve sevgilisi tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, Müjde Karamık ve erkek arkadaşı İsmail Keskin, gittikleri evde Müjde'nin annesi Fatmana Karamık'ı salonda kanlar içinde bulduklarını belirterek polisi aramıştı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Karamık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümün şüpheli olduğuna dair raporu ve Karamık'ın kafa kısmında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası ile çevredeki diğer kamera görüntülerini inceleyerek, apartmana giriş-çıkış yapan kişileri tespit etmeye çalıştı. Bu çalışmalar kapsamında Müjde Karamık ve İsmail Keskin ifadeye çağrıldı.
Müjde Karamık, annesiyle hastaneye gitmek için sözleştiklerini ve eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girip annesini yerde bulduklarını söyledi.
İkili, işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
