Antalya'da 2 turist, kaldıkları otel odalarında ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan Rus turist Ravli Khisamutdinov (66) ve Alman turist Elizabeth Gerfrud (63), kaldıkları otel odalarında ölü bulundu.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Rus turist Ravli Khisamutdinov, sabah saatlerinde temizlik için gelen çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Obagöl Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Alman turist Elizabeth Gerfrud da odasında ölü bulundu.

Her iki turistin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.