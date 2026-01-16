Antalya'da 3 Bin 450 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
Antalya'da 3 Bin 450 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

16.01.2026 13:46
Serik'te durdurulan araçta 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm bulundu, adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde durdurulan bir araçta 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi kapsamında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Serik ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan Y.Y. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

