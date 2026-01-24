Antalya'da 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Kanalda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
3. Sayfa

Antalya'da 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Kanalda Hayatını Kaybetti

24.01.2026 14:18
Aksu'da oynarken su tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra Berhu'nun cenazesine ulaşıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kardeşleri ve mahalleden arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğu, su tahliye kanalının içine düştü. Menfezde yapılan çalışma sonucu minik kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek su tahliye kanalının içine düştü. Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya kapılan küçük çocuğun ailesi de zaman kaybetmeden kendi imkanlarıyla menfeze girerek Berhu'yu çıkarmaya çalıştı ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede aile endişe içinde çocuğun kurtarılmasını beklerken, ekipler minik yavrunun bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

