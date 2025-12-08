Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Konyaaltı olan depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA