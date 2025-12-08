Antalya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.31'de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.