Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'da, aralarında bir yolcu midibüsünün de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, biri yolcu midibüsü, 6 araç, virajda birbirine girdi. Kazada, içinde yabancı yolcuların da bulunduğu O7 ABB 938 midibüsün sürücüsü Sinan Ufacık ile 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ulaşımı tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.'YER SABUN GİBİYDİ'

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan İsmail Beyazit, "Virajda aracım kaydı, hızım da düşüktü. Aracımın kaymasıyla direksiyon hakimiyetim kaybettim. Önce bariyere çarptım, sonra kendimi burada buldum. Peşinden hemen diğer araç başladı kaymaya aynı noktadan. Yer sabun gibiydi" dedi.