Antalya'da kavga ihbarına giden 2 polis silahla yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da kavga ihbarına giden 2 polis silahla yaralandı

11.08.2022 18:51
Antalya'da kavga ihbarına giden 2 polis silahla yaralandı

Antalya'da aile içi şiddet ihbarına giden polislerden biri yaşanan kovalamacada sırasında silahını düşürünce, kaçan şahıs yerden silahı alıp 2 polisi yaraladı.

Antalya'da aile içi şiddet ihbarına giden polislerden biri yaşanan kovalamacada sırasında silahını düşürünce, kaçan şahıs yerden silahı alıp 2 polisi yaraladı. Şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, adresten aile içi şiddet ihbarı aldı. Olay yerine gelen yunus ekibi H.A. ve S.Ö., şahsı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polisten kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak taş atarak karşılık verdi. İddiaya göre polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca sırasında polislerden birisinin silahı yere düştü. Silahı alan şahıs ateş açarak 2 polisi ayaklarından yaraladı.

Devriye arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri özel hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Fırat A. (26) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise alanda inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili çok geniş çaplı araştırması devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kavga ihbarına giden 2 polis silahla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kavga ihbarına giden 2 polis silahla yaralandı - Son Dakika
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