Antalya'da Arıcılık Fuarı Geliyor

30.01.2026 15:10
3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 6-8 Şubat'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Antalya'da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nda, üreticiler ve sektör paydaşları bir araya gelecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, MSR Fuarcılık Organizasyonu işbirliğiyle Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleriyle yapılacak fuar, 6-8 Şubat'ta Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, arıcılık malzemeleri, ekipmanları ve teknolojileri, ana arı, paket arı ve arı ırklarına yönelik bilgilendirme stantları, modern üretim teknikleri ve yenilikçi arıcılık çözümleri, bal, balmumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, ana arı ve arı sağlığı ürünleri yer alacak.

Program kapsamında, sektördeki güncel gelişmeler alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan, fuarın sektör için stratejik bir buluşma noktası olacağını bildirdi.

Antalya'nın ve Türkiye'nin arıcılıktaki güçlü konumuna dikkati çeken Turan, fuarın ev sahibi kent olarak Antalya'nın doğru bir merkez olduğunu belirtti.

Aynı zamanda kentin, ülkenin farklı bölgelerinden gelen arıcılar için önemli bir kışlatma merkezi olduğunu aktaran Turan, "242 bin 450 kovan varlığıyla Türkiye'nin önde gelen arıcılık merkezlerinden biri olan Antalya, Akdeniz iklimi, zengin bitki örtüsü ve yaylaları sayesinde çok sayıda bal ve arı ürününün üretimine imkan tanımaktadır." ifadelerini kullandı.

Turan, fuarın yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda sektörel gelişim ve bilgi paylaşımı açısından önemli bir organizasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

