Antalya'da Av Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Antalya'da Av Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Av Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
05.01.2026 12:54
Aksu'da av tüfeği kazası sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz hastanede öldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazide avlandıkları sırada arkadaşının silahından çıkan saçmalarla ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksu ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç., avlanmak üzere Karaöz Mahallesi kırsalına gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaş, araca yaklaştıkları sırada talihsiz bir kazayla karşılaştı. İddiaya göre Ahmet G., av tüfeğini omzuna aldığı esnada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Karagöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gencin yaralanmasına neden olan Ahmet G., jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet G. ise olaydan sonra gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden Oğuzhan Karagöz'ün evli olduğu ve 6 aylık bir bebeğinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

